«Мертвые души» и фиктивные ведомости: в системе Белкоопсоюза вскрыта афера

Там напомнили, что в функции организаций Белкоопсоюза входит закупка у граждан плодов, ягод, грибов, зелени и тому подобного, для чего заготовителям выделяются значительные суммы наличных денег.
Однако, как выяснилось, работники одной из организаций потребкооперации Гомельской области пошли иным путем — они вступили в сговор с представителями трех коммерческих структур, входящих в число хранителей стабфондов. Коммерсантам заготовителями передавались деньги, за которые они далее производили закупку сельхозпродукции, но не у населения, а у перекупщиков и фермеров на оптовых рынках Брестской и Минской областей.
При этом заготовители в собственные ведомости вносили несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних, которые якобы сдали собственноручно выращенную и собранную продукцию.
«Всего в фиктивные ведомости организациями потребкооперации за 2023−2026 гг. было внесено более 2 тыс. несуществующих граждан, которым якобы выплачено более 10 млн. рублей», — сказано в сообщении на сайте КГК.
Что касается коммерсантов, то для создания видимости законности своей деятельности они за взятки получали от должностных лиц организации потребкооперации «липовые» накладные на приобретение продукции и помещали их в бухгалтерский учет, сообщили в комитете.
После закупленная продукция, минуя склады Белкоопсоюза, реализовывалась бюджетным организациям — школам, больницам, детским садам, заведениям общепита — с дополнительной надбавкой до 23%.
«Используя противоправную схему, коммерсанты уклонились от уплаты налогов на сумму более 3,3 млн рублей. По выявленным фактам возбуждено 5 уголовных дел. Фигуранты дают признательные показания», — сказано в сообщении КГК.
Подчеркивается, что о результатах контрольных мероприятий доложено президенту страны Александру Лукашенко. Правительству и Белкоопсоюзу поручено принять меры по исключению подобных фактов, добавили в комитете.