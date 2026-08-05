«Мертвые души» и фиктивные ведомости: в системе Белкоопсоюза вскрыта афера

Однако, как выяснилось, работники одной из организаций потребкооперации Гомельской области пошли иным путем — они вступили в сговор с представителями трех коммерческих структур, входящих в число хранителей стабфондов. Коммерсантам заготовителями передавались деньги, за которые они далее производили закупку сельхозпродукции, но не у населения, а у перекупщиков и фермеров на оптовых рынках Брестской и Минской областей.