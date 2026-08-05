Красноярец получил 17 лет колонии за насилие над падчерицей и её братом

В Красноярске суд приговорил мужчину к 17 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов края.
Мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней падчерицы, а также в систематическом нанесении побоев ей и её несовершеннолетнему брату.
Как отметили в ведомстве, преступления совершались в течение длительного времени.
Суд назначил наказание по совокупности статей.
Ранее мы сообщали, что арестован мужчина, напавший на 8-летнюю девочку в Красноярске в 2017 году.