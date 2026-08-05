В Екатеринбурге при взрыве машины погиб охранник гендиректора «Уралдронзавода»

FPV-дрон «Упырь» начали применять в зоне боевых действий в мае 2023 года. Изначально его разрабатывали для поражения техники и позиций в глубине линии фронта. В дальнейшем конструкцию неоднократно модернизировали, в том числе меняли систему связи для повышения устойчивости к радиоэлектронному противодействию. В 2026 году предприятие сообщило о применении более тяжелой версии — «Упырь-18».