В Екатеринбурге при взрыве машины погиб охранник гендиректора «Уралдронзавода»

«Водитель, который также выполнял обязанности охранника, находился в машине во время взрыва и погиб», — сказал собеседник агентства.
Ранее ТАСС сообщили в оперативных службах, что гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук пострадал в результате взрыва машины и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом.
Контекст
«Уралдронзавод» и создание производства беспилотников
«Уралдронзавод» зарегистрирован в Екатеринбурге в сентябре 2023 года. Предприятие выросло из проекта по разработке FPV-дрона «Упырь», который появился в Свердловской области годом ранее. Владимир Ткачук выступал одним из создателей проекта и возглавил компанию.
Развитие беспилотника «Упырь»
FPV-дрон «Упырь» начали применять в зоне боевых действий в мае 2023 года. Изначально его разрабатывали для поражения техники и позиций в глубине линии фронта. В дальнейшем конструкцию неоднократно модернизировали, в том числе меняли систему связи для повышения устойчивости к радиоэлектронному противодействию. В 2026 году предприятие сообщило о применении более тяжелой версии — «Упырь-18».
Кто такой Владимир Ткачук?
Владимир Ткачук — основатель проекта по производству FPV-дронов «Упырь» и генеральный директор «Уралдронзавода». Он публично представлял разработки предприятия и участвовал в обсуждении развития производства беспилотников на Урале.
Находится ли «Уралдронзавод» под санкциями?
В декабре 2024 года Евросоюз включил «Уралдронзавод» в санкционный список. В обосновании ЕС указал на производство FPV-дронов «Упырь», их использование российскими войсками и выполнение предприятием государственных заказов. В санкционном документе Владимир Ткачук указан как генеральный директор компании.