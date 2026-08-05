В Донецке при атаке БПЛА на больницу погибли люди

По данным корреспондента, дрон залетел в одну из палат терапевтического корпуса.
Поврежден фасад здания, одна из несущих стен и остекление.
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