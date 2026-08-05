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В Донецке при атаке БПЛА на больницу погибли люди

ДОНЕЦК, 5 августа. /ТАСС/. ВСУ при помощи БПЛА Hornet атаковали больницу в центре Донецка. В результате есть погибшие и раненые, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

По данным корреспондента, дрон залетел в одну из палат терапевтического корпуса.

Поврежден фасад здания, одна из несущих стен и остекление.

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