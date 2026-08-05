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На заправке в Шахтах в машине вспыхнул баллон с метаном, есть пострадавший

Водитель попал в больницу после повреждения баллона с метаном на газовой заправке.

Источник: Комсомольская правда

На газовой заправке в Шахтах из-за баллона с метаном пострадал водитель легковой машины. Также серьезные повреждения получил автомобиль. Происшествие подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— В СМИ выявили публикацию о возгорании авто на газовой заправочной станции. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно, на АЗС произошло возгорание баллона метана в машине. Водитель госпитализирован, — рассказали в полиции.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее случилось еще одно происшествие на автозаправочной станции. В ночь на 5 августа в Ростове-на-Дону после возгорания автомобиля на АЗС водитель заехал во двор дома. В итоге от огня пострадали 21 машина и вход в здание.

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