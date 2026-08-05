Путал след: задержан мужчина, ранивший двух человек в Гомеле

Преступление, во время которого двум мужчинам были нанесены ножевые ранения и травмы, совершено в Советском районе Гомеля. Один из потерпевших обратился к войсковому наряду в составе младшего сержанта Андрея Ковтунова, рядовых Ивана Гончарова и Вадима Исаева, которые несли службу.
«Мужчина сообщил, что в одной из гомельских высоток его с товарищем избил и порезал малознакомый человек», — рассказала во внутренних войсках.
Когда наряд военнослужащих прибыл к подъезду, был обнаружен второй потерпевший с аналогичными травмами, ему незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
Как рассказал младший сержант Андрей Ковтунов, вскоре из подъезда вышел мужчина, на которого пострадавший указал, как на лицо, совершившее преступление.
Мужчина стал убеждать бойцов наряда, что применил нож в целях самообороны, после чего выбросил его из окна квартиры, расположенной на 12-м этаже, сообщил младший сержант.
"Эта версия выглядела неправдоподобно, и нами было принято решение о его задержании, — рассказал Ковтунов.
Военнослужащими было найдено и орудие преступления — окровавленный нож.
«Участок местности был взят под охрану до проведения следственных действий», — сообщили в во внутренних войсках.
Там добавили, что задержанного доставили в отделение милиции, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 147 УК Беларуси («Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения»).