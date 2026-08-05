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15-летний подросток утонул в пруду в Кулебаках

Трагедия произошла на водоёме на улице Краснодонцев. Тело погибшего из воды извлекли сотрудники полиции.

Трагическое происшествие на воде произошло в городском округе город Кулебаки Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Инцидент зафиксирован на безымянном пруду, расположенном по улице Краснодонцев. На место были оперативно направлены экстренные службы, однако спасти 15-летнего подростка не удалось. Сотрудники МВД извлекли из воды тело погибшего несовершеннолетнего.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей трагедии.

Ранее сообщалось, что нижегородский МЧСник спас тонущий катер и его владельца.

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