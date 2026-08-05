Белорусские таможенники пресекли ввоз гашиша из России

В ГТК пояснили, что 31 июля на автотрассе М1 в районе границы с Россией проводились спецмероприятия. Был остановлен легковой автомобиль. За рулем был 40-летний белорус. Вместе с ним ехали еще два молодых человека.
После того, как на авто среагировала служебная собака, в личных вещах у водителя был обнаружен наркотик — гашиш, а у одного из пассажиров — приспособления для употребления наркотиков.
Водитель был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328−1 УК (незаконное перемещение наркотиков через таможенную границу).
Ранее различные экстремистские онлайн-ресурсы сообщали, что таможенники на границе с Россией «потрошат» машины или стали «жестко контролировать» легковушки. Но при этом в сообщениях ничего не было сказано про наркотики.
На это обратили внимание в ГТК. Там подчеркнули, что при отработке оперативной информации о возможной перевозке наркотиков 31 июля выборочно останавливались и несколько других машин, но таможенный контроль в отношении них не проводился.