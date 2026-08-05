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Прокуратура контролирует дело о смертельном ДТП на трассе в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости Крым. Прокуратура Республики Крым контролирует ход расследования уголовного дела смертельного ДТП на трассе «Симферополь-Евпатория», сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Авария произошла в понедельник около 16:30 на автодороге Симферополь — Евпатория. 56-летний водитель Mercedes сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В отношении жителя водителя 1970 года рождения возбуждено уголовное дело.

В результате ДТП 69-летняя жительница Сакского района от полученных травм скончалась на месте, добавили в МВД по Крыму. В настоящее время водитель находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Севастополе к 5,5 годам колонии-поселения приговорили жителя Кубани за смертельное ДТП на пешеходном переходе.

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