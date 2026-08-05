Прокуратура контролирует дело о смертельном ДТП на трассе в Крыму

Авария произошла в понедельник около 16:30 на автодороге Симферополь — Евпатория. 56-летний водитель Mercedes сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В отношении жителя водителя 1970 года рождения возбуждено уголовное дело.
Ранее в Севастополе к 5,5 годам колонии-поселения приговорили жителя Кубани за смертельное ДТП на пешеходном переходе.
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