Волгоградца осудят за избиение до смерти приютившей его женщины

В какой-то момент между женщиной и обвиняемым произошел конфликт. Мужчина набросился на хозяйку дома и нанес ей не менее 17 ударов руками и ногами по различным частям тела. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице, куда ее доставили только утром следующего дня после избиения. Эксперты установили, что причиной смерти стала закрытая тупая травма грудной клетки.