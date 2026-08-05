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Белорус вызвал милицию из-за семейной реликвии в квартире своего дяди

Белорус обратился в милицию после находки в квартире своего дяди.

Источник: Комсомольская правда

Белорус вызвал милицию из-за семейной реликвии в квартире своего дяди. Подробности приводит Государственный комитет судебных экспертиз.

22-летний житель Бобруйска обнаружил в квартире своего родственника находку, которая стала для него неприятной неожиданностью. Речь идет про три пистолета и патроны. Мужчина обратился в милицию.

«Выяснилось, что его дядя долгое время тайно хранил оружие как семейную реликвию, которая досталась ему по наследству от деда», — заметили в ГКСЭ.

Сотрудниками милиции был проведен осмотр, оружие направили на экспертизу.

Как выяснили специалисты, найденное оружие и патроны, несмотря на солидный возраст, находятся в идеальном состоянии и пригодны для стрельбы. Проводится проверка.

Ранее белоруска вызвала милицию, когда ее 10-летний сын создал фото в нейросети.

Тем временем мы узнали, что изменится в новых правилах по воде на дачах и в частных домах с 2027 года и затронет многих белорусов.

Кстати, белорус заплатит крупный штраф после поездки в лес.