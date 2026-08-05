Белорус вызвал милицию из-за семейной реликвии в квартире своего дяди. Подробности приводит Государственный комитет судебных экспертиз.
22-летний житель Бобруйска обнаружил в квартире своего родственника находку, которая стала для него неприятной неожиданностью. Речь идет про три пистолета и патроны. Мужчина обратился в милицию.
«Выяснилось, что его дядя долгое время тайно хранил оружие как семейную реликвию, которая досталась ему по наследству от деда», — заметили в ГКСЭ.
Сотрудниками милиции был проведен осмотр, оружие направили на экспертизу.
Как выяснили специалисты, найденное оружие и патроны, несмотря на солидный возраст, находятся в идеальном состоянии и пригодны для стрельбы. Проводится проверка.
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