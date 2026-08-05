Волгоградскому пенсионеру вернули 1,1 млн, переведенных на «безопасный счет»

В Волгоградской области благодаря прокуратуре благополучно завершилась история 71-летнего пенсионера, которого мошенники развели более чем на миллион рублей. Деньги, которые потерял пожилой мужчина, удалось взыскать с владельца банковского счета, на который волгоградец перевел внушительную сумму. Посредник мошенников, который продал данные своей карты, вернет жителю Волжского всю сумму.