В Петербурге задержан обвиняемый в работе на международную сеть мошенников

Для маскировки молодой человек брал в аренду квартиры в оживленных местах — домах с барами, магазинами и другими заведениями на первых этажах. Это позволяло скрывать работу оборудования и затрудняло его пеленгацию. Каждый пять дней юноша переезжал в другую локацию и забирал с собой GSM-шлюзы. Чтобы избежать возможных проблем, он выдавал эту технику за безобидные усилители звука.