В Петербурге задержан обвиняемый в работе на международную сеть мошенников

По оперативным данным, юношу завербовали в мессенджере кураторы международной сети телефонных мошенников. Ему поручили создание и обслуживание сети GSM-шлюзов. Работать «техническим специалистом» предстояло в Петербурге.
Для маскировки молодой человек брал в аренду квартиры в оживленных местах — домах с барами, магазинами и другими заведениями на первых этажах. Это позволяло скрывать работу оборудования и затрудняло его пеленгацию. Каждый пять дней юноша переезжал в другую локацию и забирал с собой GSM-шлюзы. Чтобы избежать возможных проблем, он выдавал эту технику за безобидные усилители звука.
Однако такое оборудование позволяло злоумышленникам, находящимся в кол-центрах в других странах, совершать тысячи звонков россиянам в мошеннических целях. При этом реальные телефонные номера подменялись и системы безопасности не могли их определить.
Задержанному платили за работу каждую неделю более 54 тысяч рублей в криптовалюте, которая поступала на его электронный кошелек.
Фигурант был задержан в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России совместно с УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
При обыске у него нашли GSM-шлюзы, роутеры, ноутбуки с программами для удаленного доступа, камеры видеонаблюдения и телефоны с перепиской, подтверждающей связь с преступниками.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ — Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.
Суд заключил юношу под стражу.
Устанавливаются его соучастники и дополнительные эпизоды преступной деятельности.