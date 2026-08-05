Оба летчика живы. Главное об обнаружении пропавшего в Приангарье самолета

Экипаж самолета Cessna 182, пропавшего 3 августа во время авиапатрулирования в Иркутской области, найден. Летчики забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.