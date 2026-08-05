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Оба летчика живы. Главное об обнаружении пропавшего в Приангарье самолета

Экипаж самолета Cessna 182, пропавшего 3 августа во время авиапатрулирования в Иркутской области, найден. Летчики забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о произошедшем.

О ЧП

  • Самолет пропал 3 августа во время авиапатрулирования леса в Бодайбинском районе Иркутской области.
  • Экипаж перестал выходить на связь.
  • Борт принадлежит компании «Гоставиа» из Ленинградской области.
  • С Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов у компании заключен контракт на проведение авиационных работ.
  • На борту находились два человека: командир и летчик-наблюдатель.
  • Следователи рассматривали три версии пропажи самолета Cessna 182 в Приангарье: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования и аварийная посадка самолета из-за отклонения от маршрута следования.

Расследование

  • Следователи определят характер повреждений самолета Cessna 182, говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
  • Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
  • Образцы топлива, которым заправлялся пропавший самолет Cessna 182, изъяты, сообщали ранее в СК России.
  • Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ход поисков

  • Ранее сообщалось, что в поисках пропавшего самолета участвуют самолет Ан-26 и вертолет Ми-8 с авиационными спасателями на борту, а также Cessna авиакомпании «Гоставиа».
  • Также в поисках задействовали пеший поисковый отряд, сообщали ТАСС в оперативных службах.
  • По данным Росавиции, в регионе сохранялись сложные метеоусловия, поиски с высоты осложняли плохая видимость и низкая облачность.

Обнаружение

  • Члены экипажа самолета Cessna 182 живы, сообщила ТАСС мать одного из них Инна Зыкова.
  • Позже губернатор региона Игорь Кобзев подтвердил эту информацию.
  • Он уточнил, что пилот и летчик-наблюдатель забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты самолету Бодайбо — Иркутск.
  • Как уточнили ТАСС в оперативных службах, летчики сообщили, что живы и здоровы и находятся на высоте 1,5 тыс. м.
  • За ними вылетел вертолет для эвакуации.
  • Летчики находятся в 90 км от города Бодайбо.