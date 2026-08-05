Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замминистра обороны Булгакову продлили срок ареста

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Московский городской суд на три месяца продлил срок заключения под стражей бывшему заместителю министра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Булгакова до 9 ноября», — огласил решение суд.

По решению суда, проходящим по делу гендиректору ООО «Нева-Балт СПб» Герману Яковлеву и военному пенсионеру Геннадию Селезневу также продлен срок ареста. Все фигуранты просили заменить меру пресечения на не связанную с заключением под стражей.

Сам же Булгаков высказался о том, что не согласен с доводами следствия, а также попросил суд в удовлетворении ходатайства о продлении срока ареста отказать. Булгаков утверждает, что в материалах отсутствуют доказательства его причастности к преступлению, он отрицает вину. Булгаков обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Уголовное преследование Булгакова связано с заключением контрактов на установку и настройку систем внутреннего и наружного освещения в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге, которые должны были способствовать более экономичному расходу электричества. По версии следствия, к исполнению этого соглашения Булгаков привлек подконтрольное ему коммерческое предприятие, которое значительно завысило стоимость работ. Сумма ущерба по делу составляет порядка 50 млн рублей. Булгаков вину не признает и заявляет, что не имел отношения к контракту, который был заключен уже в тот момент, когда он ушел с военной службы.

С 2008 года по 24 сентября 2022 года Булгаков был заместителем министра обороны РФ. Он курировал вопросы материально-технического обеспечения ВС РФ. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России.