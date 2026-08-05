Желая заработать на криптовалюте, воронежец лишился 2,2 миллиона рублей

Но на этом аферисты не успокоились. Вскоре «лжепомощник» сообщил, что появилась уникальная возможность совершить еще одну арбитражную сделку, которая бывает только раз в году, на что мужчина согласился. И на этот раз за деньгами приехал курьер, который забрал 405 000 рублей. Еще через несколько дней мужчина передал еще 930 000 рублей. После этого мужчина зашел в криптокошелек, где увидел на счету сумму прибыли.