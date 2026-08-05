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«Погибли водитель, 78-летняя женщина и 11-летняя девочка». МВД сообщило про лобовое ДТП с Mazda и грузовиком МАЗ под Светлогорском

Три человека погибли в жутком ДТП с авто Mazda и грузовиком под Светлогорском.

Источник: Комсомольская правда

Три человека погибли в жутком ДТП с авто Mazda и грузовиком под Светлогорском, сообщает Министерство внутренних дел.

Авария случилась в Светлогорском районе в среду, 5 августа, примерно в 15.00 на 18 километре автодороги Н-5011 Светлогорск — Сосновый бор — Полесье.

Согласно предварительным данным, 46-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Mazda, не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где врезался в ехавший во встречном направлении грузовик МАЗ.

Смертельное ДТП случилось в Светлогорском районе. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.

«В результате ДТП погибли водитель легкового авто и двое его пассажиров (11-летняя девочка и 78-летняя женщина)», — рассказали в МВД.

Кроме того, в больницу после аварии были доставлены 51-летняя женщина и восьмилетний мальчик.

Смертельное ДТП случилось в Светлогорском районе. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.

На место дорожно-транспортного происшествия по указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова выехал временно исполняющий обязанности по должности начальника ГАИ МВД Андрей Гаркуша.

Ранее МВД раскрыло страшные подробности смертельного ДТП в Бресте с мотоциклом и мопедом: «Тело пассажирки разорвало на части».

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