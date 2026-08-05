ДТП с участием МАЗа и легковушки унесло жизни трех человек под Светлогорском

«Сегодня около 15 часов в Светлогорском районе на 18 км автодороги Н-5011 “Светлогорск — Сосновый бор — Полесье”, по предварительной информации, 46-летний мужчина за рулем Mazda не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовиком МАЗ», — сказано в Telegram-канале ведомства.
В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров — 11-летняя девочка и 78-летняя женщина, рассказали в МВД. В больницу доставлены 8-летний мальчик и 51-летняя женщина, добавили там.
Сообщается, что по указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова на место трагедии выбыл врио начальника ГУ ГАИ МВД Андрей Гаркуша. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа.
Жара и дорога
В первые дни августа в Беларуси установилась очень жаркая погода. В том числе штормовое предупреждение из-за высоких температур объявлено и на ближайшие дни. В связи с этим Госавтоинспекция дала рекомендации водителям во избежание ДТП.
В частности, в ГАИ напомнили, что при включении кондиционера опасен резкий перепад температур. Если в нагретой машине включить охлаждение сразу на полную мощность, это может вызвать головокружение или скачок давления. Поэтому рекомендуется перед поездкой проветрить салон авто и потом уже плавно понижать температуру кондиционера.
Также в ГАИ подчеркнули, что в жару скрытую опасность таит в себе обезвоживание, которое ускоряет утомляемость и замедляет реакцию водителя.
Если за рулем почувствовали утомленное состояние, следует остановиться в безопасном месте. Это действие — не слабость, а ответственное решение, которое предотвращает аварийные ситуации, добавили в ГАИ.
Кроме того, сонливость может усилиться после приема пищи. Поэтому плотный обед в жару повышает риск потери управления автомобилем. В таком состоянии тоже надо сделать паузу в дороге, посоветовали в Госавтоинспекции.