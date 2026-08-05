ДТП с участием МАЗа и легковушки унесло жизни трех человек под Светлогорском

В частности, в ГАИ напомнили, что при включении кондиционера опасен резкий перепад температур. Если в нагретой машине включить охлаждение сразу на полную мощность, это может вызвать головокружение или скачок давления. Поэтому рекомендуется перед поездкой проветрить салон авто и потом уже плавно понижать температуру кондиционера.