Полиция задержала организатора медцентров в Ижевске и Перми за мошенничество

Сотрудники уголовного розыска и УЭБиПК МВД по Удмуртии совместно с коллегами из ГУ УР МВД России при поддержке Росгвардии задержали десять работников сети оздоровительных клиник по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД России.
Задержаны жители Удмуртии, Бурятии, Приморского и Пермского краев.
Сеть центров в Ижевске и Перми открыл 45-летний уроженец Казани. Лицензий у заведений не было. Он привлек к делу девять человек — руководителей, администраторов и кураторов. Медицинского образования никто не имел.
Клиентов искали среди пожилых людей. Звонили им, раздавали буклеты, приглашали на бесплатную диагностику и процедуры. После этого навязывали платное лечение и дополнительные услуги. Обещали полное выздоровление.
Оплату требовали сразу. Посетителям предлагали оформить кредит прямо в центре. Не давали уйти или посоветоваться с родными. Убеждали, что лечиться нужно срочно. Суммы займов — от 100 до 300 тысяч рублей.
При обысках в офисе и домах у фигурантов изъяли записи клиентов, документы, приборы и деньги.
Полиция задокументировала 7 эпизодов. По оперативным данным, пострадавших может быть больше 50 человек из Удмуртии и других регионов. Общий ущерб — свыше 1 миллиона рублей.
Следственный отдел СУ СК по Удмуртии возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ. Оперативники и следователи выясняют все обстоятельства и ищут других пострадавших.