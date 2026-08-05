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Полиция задержала организатора медцентров в Ижевске и Перми за мошенничество

Сотрудники уголовного розыска и УЭБиПК МВД по Удмуртии совместно с коллегами из ГУ УР МВД России при поддержке Росгвардии задержали десять работников сети оздоровительных клиник по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД России.

Сотрудники уголовного розыска и УЭБиПК МВД по Удмуртии совместно с коллегами из ГУ УР МВД России при поддержке Росгвардии задержали десять работников сети оздоровительных клиник по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД России.

Задержаны жители Удмуртии, Бурятии, Приморского и Пермского краев.

Сеть центров в Ижевске и Перми открыл 45-летний уроженец Казани. Лицензий у заведений не было. Он привлек к делу девять человек — руководителей, администраторов и кураторов. Медицинского образования никто не имел.

Клиентов искали среди пожилых людей. Звонили им, раздавали буклеты, приглашали на бесплатную диагностику и процедуры. После этого навязывали платное лечение и дополнительные услуги. Обещали полное выздоровление.

Оплату требовали сразу. Посетителям предлагали оформить кредит прямо в центре. Не давали уйти или посоветоваться с родными. Убеждали, что лечиться нужно срочно. Суммы займов — от 100 до 300 тысяч рублей.

При обысках в офисе и домах у фигурантов изъяли записи клиентов, документы, приборы и деньги.

Полиция задокументировала 7 эпизодов. По оперативным данным, пострадавших может быть больше 50 человек из Удмуртии и других регионов. Общий ущерб — свыше 1 миллиона рублей.

Следственный отдел СУ СК по Удмуртии возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ. Оперативники и следователи выясняют все обстоятельства и ищут других пострадавших.

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