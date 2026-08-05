Кассация утвердила приговор волжанину за кредиты на чужие имена

Суд установил, что в период с декабря 2023 по январь 2024 года молодой человек через открытые интернет-источники собирал паспортные данные и абонентские номера граждан, после чего дистанционно оформлял на них кредиты. Общая сумма незаконно полученных средств превысила 1,9 миллиона рублей.