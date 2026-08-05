В Пермском крае очевидцы достали из пруда тело мужчины

Ещё один мужчина погиб на водоёме в Пермском крае, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Трагедия произошла в селе Бородулино Пермского края на глазах у очевидцев. На территории, где купание запрещено и есть соответствующая табличка, утонул мужчина. Утопленника достали из воды очевидцы. Проводится проверка.
«МЧС России напоминает: не купайся в необорудованных местах, обращай внимание на информационные знаки и таблички “Купание запрещено”. Всегда надевай спасательный жилет, не заходи в воду уставшим или перегревшимся», — призвали спасатели.
Напомним, в Березниковском муниципальном округе на прошлой неделе погибла девочка. 13-летняя школьница пошла на карьер вместе с подружкой. Она не умела плавать, но решила зайти в воду. В итоге погибла.