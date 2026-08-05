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В Пермском крае очевидцы достали из пруда тело мужчины

Он купался в месте, где это запрещено.

Ещё один мужчина погиб на водоёме в Пермском крае, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Трагедия произошла в селе Бородулино Пермского края на глазах у очевидцев. На территории, где купание запрещено и есть соответствующая табличка, утонул мужчина. Утопленника достали из воды очевидцы. Проводится проверка.

«МЧС России напоминает: не купайся в необорудованных местах, обращай внимание на информационные знаки и таблички “Купание запрещено”. Всегда надевай спасательный жилет, не заходи в воду уставшим или перегревшимся», — призвали спасатели.

Напомним, в Березниковском муниципальном округе на прошлой неделе погибла девочка. 13-летняя школьница пошла на карьер вместе с подружкой. Она не умела плавать, но решила зайти в воду. В итоге погибла.

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