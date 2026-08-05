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Из-под завалов больницы в Донецке, которую атаковали ВСУ, достали женщину

ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. В Донецке вытащили из-под завалов одну из пострадавших при атаке дрона ВСУ на больницу, рассказала РИА Новости заведующая гастроэнтерологическим отделением Ирина Андреева, ставшая очевидицей происшествия.

Источник: © РИА Новости

«Одна женщина была под завалами. Пациентку отбросило взрывной волной и завалило плитой. Ее доставали сотрудники: поднялись сотрудники с нижних этажей. Мы бы сами не справились», — рассказала она.

У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму. Ее перевели в нейрохирургическое отделение республиканской больницы.

Ранее в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при ударе вражеского БПЛА по медучреждению погибла пожилая женщина, еще две получили ранения. Как позже уточнил замглавврача, все они были пациентками. По его словам, беспилотник влетел в палату гастроэнтерологического отделения, где проводили плановое стационарное лечение.

В ответ на атаки на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.

В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы при этом используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.

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