Из-под завалов больницы в Донецке, которую атаковали ВСУ, достали женщину

Ранее в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при ударе вражеского БПЛА по медучреждению погибла пожилая женщина, еще две получили ранения. Как позже уточнил замглавврача, все они были пациентками. По его словам, беспилотник влетел в палату гастроэнтерологического отделения, где проводили плановое стационарное лечение.