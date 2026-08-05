Мечтала о море. Погибшей при атаке ВСУ девочке было всего пять

Как рассказала девушка, Олечка — сама младшая в семье — очень хотела поехать на море, говорила об этом в детском саду. Никто не мог предположить, какой бедой обернётся это путешествие. Мама малышки Екатерина пока остаётся на лечении, сегодня, по некоторым данным, её должны перевезти из Геленджика в Шахты. Там с бабушкой остались ещё четверо детей, которые ждут маму и пока не могут понять, почему любимая сестрёнка больше не вернётся.