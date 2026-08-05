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Калининградка надела титановое кольцо, снять его смогли только спасатели МЧС

Женщине помогли, серьезных последствий удалось избежать.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде женщина надела титановое кольцо. Снять она его самостоятельно не сумела, палец начал стремительно отекать. Горожанка обратилась за помощью в поисково-спасательный отряд МЧС России.

Как рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства, только с помощью специальных инструментов специалисты распилили кольцо и разжали его, освободив палец. Обошлось без травм и серьезных последствий.

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