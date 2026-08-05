Летело прямо с балкона: пьяная дебоширка разгромила подъезд под Волгоградом

В соцсетях горожане рассказали о произошедшем. Находившаяся в неадекватном состоянии девушка спустилась на чужой этаж, забрала оставленные у дверей детскую коляску с электросамокатом и затащила их к окну. После этого она бездумно сбросила тяжелые вещи вниз с высоты третьего этажа, позже заявив, что сделала так из-за соседской собаки, которая якобы мешала ей спать на протяжении пяти дней.