Ричмонд
+27°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летело прямо с балкона: пьяная дебоширка разгромила подъезд под Волгоградом

Неадекватная соседка устроила ад в Волжском.

Дикий случай в городе Волжском Волгоградской области едва не закончился трагедией для прохожих. В многоэтажке на улице Мечникова разбушевавшаяся местная жительница устроила настоящую расправу над чужим имуществом, пьяная вылазка которой шокировала весь подъезд.

В соцсетях горожане рассказали о произошедшем. Находившаяся в неадекватном состоянии девушка спустилась на чужой этаж, забрала оставленные у дверей детскую коляску с электросамокатом и затащила их к окну. После этого она бездумно сбросила тяжелые вещи вниз с высоты третьего этажа, позже заявив, что сделала так из-за соседской собаки, которая якобы мешала ей спать на протяжении пяти дней.

Владельцы разбитого имущества уже пришли в себя от шока и обратились с заявлением в правоохранительные органы.

В региональном главке МВД подтвердили факт обращения — силовики уже начали разбирательство и выясняют все обстоятельства пьяного погрома.

Ранее сообщалось о задержании женщины с валютой в аэропотру Волгограда.

Узнать больше по теме
МВД России: структура, задачи и полномочия
Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за охрану общественного порядка, борьбу с преступностью, обеспечение безопасности граждан и реализацию государственной политики в сфере внутренних дел. В материале рассказываем, чем занимается МВД России, какие задачи выполняет министерство, как устроена его структура, кто возглавляет ведомство и какие полномочия оно имеет.
Читать дальше