Летело прямо с балкона: пьяная дебоширка разгромила подъезд под Волгоградом

Дикий случай в городе Волжском Волгоградской области едва не закончился трагедией для прохожих. В многоэтажке на улице Мечникова разбушевавшаяся местная жительница устроила настоящую расправу над чужим имуществом, пьяная вылазка которой шокировала весь подъезд.
В соцсетях горожане рассказали о произошедшем. Находившаяся в неадекватном состоянии девушка спустилась на чужой этаж, забрала оставленные у дверей детскую коляску с электросамокатом и затащила их к окну. После этого она бездумно сбросила тяжелые вещи вниз с высоты третьего этажа, позже заявив, что сделала так из-за соседской собаки, которая якобы мешала ей спать на протяжении пяти дней.
Владельцы разбитого имущества уже пришли в себя от шока и обратились с заявлением в правоохранительные органы.
В региональном главке МВД подтвердили факт обращения — силовики уже начали разбирательство и выясняют все обстоятельства пьяного погрома.
Ранее сообщалось о задержании женщины с валютой в аэропотру Волгограда.