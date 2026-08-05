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Женщина погибла под колесами «Газели» на Краснопутиловской улице

Водитель двигался по тротуару.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Кировском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Днем 5 августа возле дома 20 по Краснопутиловской улице 31-летний водитель автомобиля «Газель», двигаясь по тротуару, совершил наезд на женщину, на вид которой около 60 лет. В результате пострадавшая скончалась на месте аварии от полученных травм.

Все обстоятельства и причины случившегося выясняются, личность погибшей также устанавливается.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга добивается компенсации для пострадавших в ДТП близняшек. Пешеходам был причинен вред здоровью различных степеней тяжести. В отношении водителя Subaru возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

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