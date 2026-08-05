Делал инъекции. Маньяк со шприцем насиловал школьниц — его ищут до сих пор

Жители Донбасса потеряли покой и сон из-за серии чудовищных преступлений, которые повергали в шок даже бывалых следователей. В 2008 году в регионе орудовал изощренный сексуальный маньяк, жертвами которого становились исключительно маленькие девочки. Преступник действовал дерзко и цинично, используя сильнодействующие медицинские препараты.
Корреспонденту rostov.aif.ru удалось восстановить хронику событий 2008 года, когда семь городов Донбасса оказались во власти страха. Маньяк предлагал детям 50 рублей за простую услугу — и этого было достаточно, чтобы заманить жертву в машину. Подробности — в нашем материале.
На чёрной иномарке.
Первые тревожные сигналы о похищениях и надругательствах над детьми поступили еще летом 2007 года. После преступник совершил ещё несколько нападений в семи населённых пунктах региона, идеально отработав свою жуткую схему. Педофил интересовался только маленькими девочками — в возрасте от пяти лет. Он заранее выслеживал жертв, изучал их маршруты от школы до дома.
Последний случай произошел 24 января в Енакиево — шахтёрском городке в 50 километрах от центра региона. 10-летняя школьница спокойно стояла возле подъезда своего дома, когда к ней подъехала тёмная иномарка.
Незнакомый мужчина предложил ребёнку деньги за то, что она позовёт его родственников. Но сначала надо было доехать до нужного дома, а значит, сесть в машину к незнакомцу.
Показав ребёнку купюры, он схватил девочку, затолкал в салон и увёз. По дороге жертву настигла участь всех предыдущих: маньяк сделал ей укол сильнодействующего препарата. Такой используют медики для общего наркоза и ветеринары для усыпления животных, а продают его строго по рецепту.
После ударной дозы ребёнок мгновенно обессилел. Надругавшись над школьницей, педофил бросил её в безлюдной лесополосе и скрылся.
Помогала жена.
В учебных заведениях тогда было очень неспокойно. Директора школ обзванивали семьи и умоляли родителей не отпускать детей на улицу одних. Взрослые провожали дочерей на уроки и встречали их после звонка. Педагоги снова и снова объясняли ученикам, что ни в коем случае нельзя садиться в чужие машины.
В самом Енакиево тогда было зафиксировано сразу два случая насилия. Некоторые родители даже подумывали о вынужденном переезде в другой город, подальше от мест, где орудует нелюдь. Страх перед неизвестностью заставлял людей подозревать каждого прохожего, а во дворах были организованы родительские патрули.
Всего тогда с заявлениями в полицию обратились родители 16 пострадавших девочек. Однако оперативники не исключали, что реальных жертв было гораздо больше. У полиции были серьёзные улики, оперативникам также удалось составить подробный фоторобот подозреваемого.
На вид ему 30−40 лет, рост 175−180 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмными волосами, тронутыми проседью. Ориентировки с изображением педофила были расклеены на каждом углу, в магазинах и на остановках. Оперативники проверяли всех, кто недавно увольнялся из больниц, а также отслеживали скупку препаратов в зоомагазинах.
Позже следователи выяснят шокирующую деталь: жена маньяка работала анестезиологом, что и давало ему доступ к сильнодействующим препаратам. Именно через неё он получал препарат, который невозможно купить в обычной аптеке.
В 2009 году ориентировка маньяка была разослана по всему региону, но поймать его так и не удалось. Преступник растворился, оставив за собой шлейф из поломанных детских судеб и семей, которые до сих пор не могут оправиться от пережитого ужаса.