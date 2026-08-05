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31-летнего воронежца приговорили к 13 годам колонии за госизмену и призывы к экстремизму

Воронежец передавал иностранным спецслужбам данные о военных объектах.

Источник: Комсомольская правда

31-летнего воронежца признали виновным по статьям о государственной измене и публичным призывам к экстремизму в интернете. Суд установил, что в августе 2022 года мужчина передал представителям спецслужб иностранного государства данные о военных объектах, расположенных на территории Воронежской области.

Также в марте и апреле 2022 года воронежец в одной из социальных сетей призывал к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов и лиц, поддерживающих проведение специальной военной операции.

Суд приговорил воронежца к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тыс. рублей. Также осужденному на два года запретили заниматься администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, в том числе сети Интернет.