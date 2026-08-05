31-летнего воронежца приговорили к 13 годам колонии за госизмену и призывы к экстремизму

Суд приговорил воронежца к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тыс. рублей. Также осужденному на два года запретили заниматься администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, в том числе сети Интернет.