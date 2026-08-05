Осуждены мошенники, похитившие 12 млн рублей у матери бойца СВО из Перми

По данным издания, речь идёт о группе злоумышленников, причинивших потерпевшим ущерб на сумму более 15,6 млн рублей. Из этой суммы 12,6 млн рублей, как утверждается, были похищены у жительницы Прикамья. Всего от действий мошенников пострадали более десяти человек.