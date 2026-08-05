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Осуждены мошенники, похитившие 12 млн рублей у матери бойца СВО из Перми

Жертвами злоумышленников стали более десяти человек.

Советский районный суд Казани 5 августа огласил приговор по резонансному делу о телефонном мошенничестве, в котором пострадала жительница Пермского края — Валентина Нечаева, мать погибшего бойца СВО. Об этом сообщает ИА «Татар-Информ».

По данным издания, речь идёт о группе злоумышленников, причинивших потерпевшим ущерб на сумму более 15,6 млн рублей. Из этой суммы 12,6 млн рублей, как утверждается, были похищены у жительницы Прикамья. Всего от действий мошенников пострадали более десяти человек.

Дело в отношении двух обвиняемых выделили в отдельное производство, так как они подписали контракт и отправились в зону СВО. Остальным шестерым фигурантам 5 августа вынесли приговор.

Осуждённых направят в колонию общего режима. Сроки наказания составили от 3 лет 8 месяцев до 6 лет 8 месяцев.