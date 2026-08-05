Ричмонд
+27°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Ейска получил 10 лет строгого режима за расправу над знакомым и поджог его дома

Возможно, фигуранта замучила совесть, но позже он сам явился к следователю.

Источник: Югополис

Ейский городской суд вынес приговор 33-летнему Максиму Алексахину, признанному виновным в умышленном убийстве знакомого и уничтожении его имущества путем поджога.

Трагедии предшествовал личный конфликт: потерпевший оскорбил супругу подсудимого и угрожал насилием его семье, что стало мотивом для жестокой расправы.

Вечером 8 января прошлого года Алексахин, скрывая лицо, проник во двор дома жертвы на улице Амурской в Ейске и дождался удобного момента, а ночью тайно забрался в жилище через кухонное окно. По данным следствия и суда, напав на хозяина в кухне, он сначала ударил того деревянной палкой по голове, после чего в завязавшейся борьбе нанес множество ножевых ранений в область шеи и лица, от которых мужчина скончался.

Пытаясь замести следы, убийца перенес тело в спальню, уложил на кровать и поджег комнату, однако позже самостоятельно явился в правоохранительные органы с повинной.

Суд назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязал выплатить родственникам погибшего компенсацию морального вреда в размере более миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.