Житель Ейска получил 10 лет строгого режима за расправу над знакомым и поджог его дома

Вечером 8 января прошлого года Алексахин, скрывая лицо, проник во двор дома жертвы на улице Амурской в Ейске и дождался удобного момента, а ночью тайно забрался в жилище через кухонное окно. По данным следствия и суда, напав на хозяина в кухне, он сначала ударил того деревянной палкой по голове, после чего в завязавшейся борьбе нанес множество ножевых ранений в область шеи и лица, от которых мужчина скончался.