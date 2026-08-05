Житель Ейска получил 10 лет строгого режима за расправу над знакомым и поджог его дома

Ейский городской суд вынес приговор 33-летнему Максиму Алексахину, признанному виновным в умышленном убийстве знакомого и уничтожении его имущества путем поджога.
Трагедии предшествовал личный конфликт: потерпевший оскорбил супругу подсудимого и угрожал насилием его семье, что стало мотивом для жестокой расправы.
Вечером 8 января прошлого года Алексахин, скрывая лицо, проник во двор дома жертвы на улице Амурской в Ейске и дождался удобного момента, а ночью тайно забрался в жилище через кухонное окно. По данным следствия и суда, напав на хозяина в кухне, он сначала ударил того деревянной палкой по голове, после чего в завязавшейся борьбе нанес множество ножевых ранений в область шеи и лица, от которых мужчина скончался.
Пытаясь замести следы, убийца перенес тело в спальню, уложил на кровать и поджег комнату, однако позже самостоятельно явился в правоохранительные органы с повинной.
Суд назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязал выплатить родственникам погибшего компенсацию морального вреда в размере более миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.