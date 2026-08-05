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Из-за гибели Наговицыной ужесточат правила восхождения на пик Победы

Подняться на вершину можно будет только по специальному разрешению.

Власти Киргизии введут разрешительную систему для восхождений на пик Победы после гибели альпинистки из Прикамья Натальи Наговицыной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Федерации альпинизма России Александра Пятницина.

«Мы вводим на пике Победы пермитную систему. Теперь любой альпинист, который захочет подняться на вершину, должен получить официальное разрешение — сертификат или свидетельство на восхождение», — заявил Александр Пятницын.

Напомним, пермячка получила серьёзную травму во время восхождения летом прошлого года. Она осталась на склоне на высоте около 7200 метров. Последними словами женщины стала просьба передать сыну, что «мама задерживается». Позднее стало известно о её гибели. В мае текущего года появились разговоры о возможной эвакуации тела погибшей с места трагедии. Власти Киргизии сообщали, что готовы содействовать при наличии безопасных условий авиационную поддержку. Однако до сих пор вопрос с транспортировкой решён не был.

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