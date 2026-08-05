Пострадавшая при атаке ВСУ в Архипо-Осиповке девочка впала в кому

Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на пляж в Архипо-Осиповке. Об этом сообщает «Осторожно, новости».
По данным канала, на курорте она находилась вместе с семьей. Во время ударов мать закрыла собой младшего сына, а девочку отбросило в сторону.
Позже выяснилось, что она получила осколочное ранение. По данным «Mash», речь идет о травме ноги и легкого. Ее направили в местное медучреждение.
«Пострадавшую ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ», — сообщается в публикации.
Помимо этого, пострадавшей сделали переливание крови, а также операцию по извлечению осколков. Ребенок все еще находится в состоянии комы.
Когда состояние девочки будет стабильным, ее направят в Москву, однако точных сроков нет. Не исключается, что у пациентки может начаться заражение.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что атака ВСУ на пляж в Архипо-Осиповке произошла утром 3 августа. Жертвами удара стали 7 человек, еще более 50 отдыхающих пострадали, из них 21 отправили в больницу для госпитализации.