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СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ по больнице в Донецке

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту удара ВСУ по больнице в Донецке, в результате которого погибла пожилая женщина, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: © РИА Новости

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 Уголовного кодекса РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в ДНР», — сказала Петренко.

В среду мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что БПЛА атаковали медицинское учреждение в Киевском районе города, в результате погибла пожилая женщина, еще два человека ранены.

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