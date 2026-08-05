СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ по больнице в Донецке

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 Уголовного кодекса РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в ДНР», — сказала Петренко.
В среду мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что БПЛА атаковали медицинское учреждение в Киевском районе города, в результате погибла пожилая женщина, еще два человека ранены.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше