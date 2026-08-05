Забрала сверток из кустов: под Волгоградом девушке грозит 10 лет колонии

Ночная поездка за запрещенным товаром закончилась для 21-летней жительницы Урюпинска Волгоградской области крахом всех планов на жизнь. Молодая девушка отправилась за заветным свертком, но прямо на месте сбора попала в плотную облаву оперативников и сотрудников уголовного розыска.
Как выяснили правоохранители, девушка нашла и оплатила запрещенное вещество через теневой интернет-ресурс. Получив точные координаты тайника, она сразу выехала к указанной локации. Однако в момент, когда покупка оказалась в ее руках, к ней подскочили силовики. Из тайника изъяли сверток со светлым порошком, который экспертиза признала смесью с мефедроном.
Задержанная полностью признала свою вину, заявив, что взяла порошок только для собственного использования. Впрочем, от уголовной ответственности это ее не спасло: следователи уже возбудили дело по статье за хранение веществ в крупном размере, и теперь девушке грозит до 10 лет лишения свободы.
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