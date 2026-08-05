Забрала сверток из кустов: под Волгоградом девушке грозит 10 лет колонии

Задержанная полностью признала свою вину, заявив, что взяла порошок только для собственного использования. Впрочем, от уголовной ответственности это ее не спасло: следователи уже возбудили дело по статье за хранение веществ в крупном размере, и теперь девушке грозит до 10 лет лишения свободы.