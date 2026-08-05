Река хранила тайну две недели: В Ингушетии нашли тело пропавшего мужчины

Ранее во время поисковой операции в Ингушетии один из добровольцев едва не оказался в опасной ситуации. Мужчина участвовал в обследовании реки Ассы, где спасатели и волонтёры искали пропавшего Бекхана Аушева. Опасный момент произошёл, когда участник находился в воде: сильное течение сбило его с ног и начало уносить. Волонтёру удалось удержаться, схватившись за страховочную верёвку.