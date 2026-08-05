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Река хранила тайну две недели: В Ингушетии нашли тело пропавшего мужчины

В Ингушетии завершились поиски мужчины, который пропал в реке Ассе 21 июля. Спустя больше двух недель спасатели обнаружили его тело на участке между двумя населёнными пунктами. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Источник: Life.ru

«В 16:20 мск было обнаружено тело Бекхана Аушева. В связи с этим замначальника ГУ МЧС России по Республике Ингушетия Имран Гулиев официально объявил о завершении поисково-спасательных работ», — говорится в сообщении.

Спасатели нашли тело Бекхана Аушева в реке Ассе на территории между селениями Мужичи и Алкун. После этого поисковая операция была официально завершена.

Мужчина пропал в водоёме 21 июля вместе с ещё одним человеком возле окраины села Алкун в Сунженском районе республики. Тело второго участника происшествия обнаружили вскоре после начала поисков. Однако установить местонахождение Аушева удалось только спустя более 14 дней. В операции участвовали сотрудники МЧС, водолазы и сотни добровольцев. Участники поисков обследовали различные участки реки и прилегающую территорию.

Ранее во время поисковой операции в Ингушетии один из добровольцев едва не оказался в опасной ситуации. Мужчина участвовал в обследовании реки Ассы, где спасатели и волонтёры искали пропавшего Бекхана Аушева. Опасный момент произошёл, когда участник находился в воде: сильное течение сбило его с ног и начало уносить. Волонтёру удалось удержаться, схватившись за страховочную верёвку.

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