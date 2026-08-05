В Уфе скончалась девушка, которую скорая забрала лишь после третьего вызова

Ранее в Пскове врачам удалось спасти 10-летнего ребенка с острым серозным менингитом. Мать мальчика сначала пыталась сама вылечить первые симптомы у сына, потом приезжала скорая. Однако ничего не помогло, ребенка пришлось срочно госпитализировать, где ему оказали нужную медпомощь.