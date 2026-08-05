В Уфе скончалась девушка, которую скорая забрала лишь после третьего вызова

В Уфе скончалась 18-летняя девушка, которую скорая помощь забрала лишь после третьего вызова. Жительница Уфы умерла прямо на больничной койке. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в пресс-службе СК России по Башкирии.
«По факту смерти 18-летней девушки в медицинском учреждении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — рассказали в ведомстве.
По информации СК, трагедия случилась еще в июле. Мать умершей пыталась вызвать бригаду скорой медицинской помощи. В итоге к ее дочери приехали только после третьего вызова.
В настоящий момент специалисты проводят расследование. Все обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее в Пскове врачам удалось спасти 10-летнего ребенка с острым серозным менингитом. Мать мальчика сначала пыталась сама вылечить первые симптомы у сына, потом приезжала скорая. Однако ничего не помогло, ребенка пришлось срочно госпитализировать, где ему оказали нужную медпомощь.