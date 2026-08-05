СК возбудил дело о теракте после удара дрона по больнице в Донецке

«Это очередное чудовищное преступление киевского режима. Целенаправленный удар был нанесен по гражданскому медицинскому учреждению, где на лечении находятся мирные люди», — подчеркнула она.
Напомним, БПЛА ударил по больнице в Киевском районе Донецка. Погибли женщина, ещё два человека пострадали. Известно, что беспилотник залетел в одну из палат терапевтического отделения.
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