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СК возбудил дело о теракте после удара дрона по больнице в Донецке

Уголовное дело по статье «Террористический акт» возбуждено по факту удара украинского БПЛА по больнице в Донецке. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Источник: Life.ru

«Это очередное чудовищное преступление киевского режима. Целенаправленный удар был нанесен по гражданскому медицинскому учреждению, где на лечении находятся мирные люди», — подчеркнула она.

Напомним, БПЛА ударил по больнице в Киевском районе Донецка. Погибли женщина, ещё два человека пострадали. Известно, что беспилотник залетел в одну из палат терапевтического отделения.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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