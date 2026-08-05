В Липецкой области объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников

Жителей призывают сохранять бдительность и следить за официальными оповещениями. Другие подробности пока не приводятся.
Ранее стало известно, что за минувшие сутки над Брянской областью уничтожили 291 беспилотник самолётного типа. Отражение массированной атаки обеспечивали подразделения ПВО Минобороны, мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», сотрудники линейного отдела МВД на транспорте и спецподразделения Росгвардии.
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