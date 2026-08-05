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Состояние гендиректора «Уралдронзавода» после взрыва удалось стабилизировать

Жизни гендиректора «Уралдронзавода» Владимира Ткачука после взрыва машины в Екатеринбурге ничего не угрожает. Об этом в среду, 5 августа, сообщили в оперативных службах региона.

Жизни гендиректора «Уралдронзавода» Владимира Ткачука после взрыва машины в Екатеринбурге ничего не угрожает. Об этом в среду, 5 августа, сообщили в оперативных службах региона.

— Он стабилен. Угрозы жизни нет, — приводит слова источника ТАСС.

Неизвестные подорвали автомобиль директора «Уралдронзавода» Владимира Ткачука, который изобрел беспилотники «Упырь». Водитель погиб, а сам бизнесмен получил серьезные ранения — на момент срабатывания бомбы он не успел сесть в машину. Мужчина поставлял БПЛА в зону СВО и вел Telegram-канал. Чем еще известен Ткачук — в материале «Вечерней Москвы».

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