Состояние гендиректора «Уралдронзавода» после взрыва удалось стабилизировать

Жизни гендиректора «Уралдронзавода» Владимира Ткачука после взрыва машины в Екатеринбурге ничего не угрожает. Об этом в среду, 5 августа, сообщили в оперативных службах региона.
— Он стабилен. Угрозы жизни нет, — приводит слова источника ТАСС.
Неизвестные подорвали автомобиль директора «Уралдронзавода» Владимира Ткачука, который изобрел беспилотники «Упырь». Водитель погиб, а сам бизнесмен получил серьезные ранения — на момент срабатывания бомбы он не успел сесть в машину. Мужчина поставлял БПЛА в зону СВО и вел Telegram-канал. Чем еще известен Ткачук — в материале «Вечерней Москвы».