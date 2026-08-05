Катер наехал на надувной матрас в Ленобласти, пострадали двое детей

Ранее Life.ru сообщал, как дайвер погиб во время ночной подводной рыбалки в бухте Петрокрепость на Ладожском озере, попав под проходивший катер при всплытии на поверхность. Трагедия произошла в ночь на 1 августа недалеко от крепости Орешек. 57-летний мужчина отправился на погружение со знакомым, на которого при подъёме наехало маломерное судно. От полученных травм дайвер скончался на месте, его товарищ сумел добраться до берега и вызвать помощь.