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СК РФ возбудил уголовное дело из-за удара ВС Украины по больнице в ДНР

СК РФ возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на больницу в Донецке.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту атаки Вооружённых сил Украины на больницу в Донецке, в результате которой скончалась пожилая женщина. Об этом сообщила РИА Новости Светлана Петренко, официальный представитель ведомства.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 Уголовного кодекса РФ) в связи с атакой украинских вооружённых формирований на гражданские объекты в ДНР», — сказала Петренко.

Напомним, украинский беспилотник атаковал больницу в Донецке. В результате подлого удара погибла пожилая женщина, двое ранены. Повреждены фасад, стена и остекление, кирпичи упали на койки — дрон влетел прямо в окно одной из палат терапевтического корпуса.

Ранее KP.RU сообщил, что в марте 2026 года ВСУ уже били по больнице в ДНР, убив восемь медиков и обрушив важное для жителей здание.