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В Тамбовской области объявлена угроза атаки беспилотников

На территории Тамбовской области объявлена угроза атаки беспилотных воздушных судов. Об этом сообщили в канале РСЧС региона.

Источник: Life.ru

«Воздушная тревога» — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС) на территории Тамбовской области с 19.56 05.08.2026. Соблюдайте спокойствие! Увидели беспилотное воздушное судно покиньте опасную зону (укройтесь в здании, под деревом, зайдите в подъезд, паркинг, подземный переход). Предупредите о возможной опасности других граждан", — говорится в публикации.

Сегодня утром в Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность» из-за угрозы атаки БПЛА, предупреждение было объявлено в семи городах республики. В 04:33 мск ограничения ввели для Казани и Зеленодольска, спустя два с половиной часа — для Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска, а также Чистополя и Заинска.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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