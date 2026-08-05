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Гражданин Литвы осуждён за шпионаж в Калининграде

Мужчину приговорили к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Калининградский областной суд признал гражданина Литвы виновным по делу о шпионаже. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Судом установлено, что в период с 2011 по 2024 год обвиняемый собирал на территории Российской Федерации сведения, составляющие государственную тайну. Переданные гражданином Литвы иностранному государству данные могли быть использованы против безопасности РФ. В дальнейшем действия мужчины пресекли сотрудники УФСБ России по Калининградской области.

Действия обвиняемого квалифицированы по ст. 276 УК РФ — шпионаж. При назначении наказания суд учёл наличие о подсудимого тяжёлых хронических заболеваний. Приговором Калининградского областного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет 6 месяцев, отбывать которые постановлено в колонии строгого режима. Также принято решение о конфискации телефона и спецсредств, которые предназначались для совершения преступления. Приговор не вступил в законную силу.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры, подсудимый — житель Гурьевского района, ему 48 лет.

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