Гражданин Литвы осуждён за шпионаж в Калининграде

Действия обвиняемого квалифицированы по ст. 276 УК РФ — шпионаж. При назначении наказания суд учёл наличие о подсудимого тяжёлых хронических заболеваний. Приговором Калининградского областного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет 6 месяцев, отбывать которые постановлено в колонии строгого режима. Также принято решение о конфискации телефона и спецсредств, которые предназначались для совершения преступления. Приговор не вступил в законную силу.