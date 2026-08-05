В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки БПЛА

«Угроза атаки БПЛА в Сочи. Все силы и средства работают на защиту города», — написал Прошунин.
Гражданам рекомендовали сохранять спокойствие, не приближаться к окнам и при необходимости перейти в безопасное место. Информация о последствиях или обнаружении беспилотников пока не поступала.
Ранее в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения были введены на фоне объявления угрозы атаки беспилотников в Сочи и на федеральной территории Сириус.
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