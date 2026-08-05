В Уфе девушка умерла после того, как скорая забрала её лишь с третьего вызова

Мать погибшей неоднократно обращалась за экстренной помощью, однако медики прибыли и госпитализировали пациентку лишь после третьего звонка. Вскоре после доставки в медицинское учреждение девушка скончалась.
В рамках расследования будут проведены экспертизы для оценки качества оказанной медицинской помощи и действий врачей. Следствию предстоит выяснить, были ли допущены нарушения, повлёкшие задержку госпитализации и повлиявшие на летальный исход.
Официальных комментариев от руководства больницы и Минздрава региона пока не поступало. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и должностные лица, ответственные за принятие решений при поступлении вызовов.
Ранее в Туле группа людей окружила подстанцию скорой помощи и морг, требуя реанимировать мужчину без признаков жизни, хотя врачи уже констатировали смерть, и родственники настаивали на продолжении помощи около четырёх часов, мешая работе медиков. Ситуацию успокоили только после вмешательства полиции и главы общины, которые объяснили невозможность возвращения к жизни.
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