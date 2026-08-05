В Уфе девушка умерла после того, как скорая забрала её лишь с третьего вызова

Ранее в Туле группа людей окружила подстанцию скорой помощи и морг, требуя реанимировать мужчину без признаков жизни, хотя врачи уже констатировали смерть, и родственники настаивали на продолжении помощи около четырёх часов, мешая работе медиков. Ситуацию успокоили только после вмешательства полиции и главы общины, которые объяснили невозможность возвращения к жизни.