СКР возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на больницу в Донецке

Атака произошла 5 августа на больницу в Киевском районе Донецка. Погибла одна женщина. Еще двое пострадали. Как сообщал ТАСС, дрон залетел в одну из палат терапевтического корпуса. Повреждены фасад здания, одна из несущих стен и остекление.