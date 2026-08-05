СКР возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на больницу в Донецке

СКР проведет расследование всех обстоятельств атаки и привлечет причастных к ответственности, добавила госпожа Петренко.
Атака произошла 5 августа на больницу в Киевском районе Донецка. Погибла одна женщина. Еще двое пострадали. Как сообщал ТАСС, дрон залетел в одну из палат терапевтического корпуса. Повреждены фасад здания, одна из несущих стен и остекление.
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