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СКР возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на больницу в Донецке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара БПЛА вооруженных сил Украины по больнице в Донецке. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара БПЛА вооруженных сил Украины по больнице в Донецке. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

СКР проведет расследование всех обстоятельств атаки и привлечет причастных к ответственности, добавила госпожа Петренко.

Атака произошла 5 августа на больницу в Киевском районе Донецка. Погибла одна женщина. Еще двое пострадали. Как сообщал ТАСС, дрон залетел в одну из палат терапевтического корпуса. Повреждены фасад здания, одна из несущих стен и остекление.

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