В Петербурге вынесли приговор киллеру за четыре убийства в 1990-х годах

По ее данным, следствием и судом установлено, что в октябре 1994 года фигурант совместно с еще одним мужчиной, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вошли в состав организованной преступной группы. За денежное вознаграждение они совершили убийство мужчины в октябре 1994 года, застрелив его у дома по улице Федюнинского в городе Ломоносове, а также ранили его водителя. В декабре того же года они убили ножом еще одного человека. В январе 1995-го в Ленинградской области от их рук погибли еще двое.