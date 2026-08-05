В Калининграде суд приговорил гражданина Литвы к 13,5 года колонии за шпионаж

Ранее в Краснодаре инженер предприятия ТЭК приговорён к 16 годам строгого режима за шпионаж в пользу Украины. 62-летний мужчина из идейных соображений передавал СБУ с марта 2024 по июль 2025 года данные о расположении и мощностях нефтепромышленных объектов Кубани, а также проводил визуальную разведку нефтехранилищ и фиксировал GPS-сигналы у военного аэродрома.