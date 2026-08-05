В Грузии произошло новое масштабное отключение электроэнергии

В Грузии вновь зафиксировано массовое отключение электроэнергии, охватившее столицу и другие крупные населённые пункты страны. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Тбилиси, отмечая, что электричество пропало не только в столице, но и в ряде регионов.