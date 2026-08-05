За день системы ПВО уничтожили над регионами РФ 200 беспилотников

«Перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трёх украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы. На месте падения обломков работают экстренные службы.
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